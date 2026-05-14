Жители Подмосковья воспользовались комплексной услугой для оформления сервитутов более 550 раз

В Подмосковье подали более 550 заявлений на оформление сервитута в отношении земельных участков, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексную услугу можно найти на портале в разделе «Земля» – «Строительство», ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица. В случае положительного решения пользователь получит соглашение об установлении сервитута, которое можно подписать с помощью приложения «Госключ», электронной подписи или собственноручно.

В ведомстве напомнили, что сервитут – это официальное разрешение временно пользоваться чужой землей, не нарушая прав собственника.

