Жена звезды сериала «Кухня» Назарова попросила разрешение на возвращение в Россию

Заслуженная артистка России, жена звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова обратилась с письмом в Государственную думу РФ, сообщает The Voice со ссылкой на телеграм-канал Mash. В своем обращении Ольга Васильева просит разрешить им с мужем вернуться на родину. Актриса отметила, что их дети служат в московских театрах.

Напомним, что Назаров и Васильева эмигрировали из России три года назад. Сейчас пара живет во Франции. Стоит отметить, что за время эмиграции Назаров позволял себе негативные высказывания в адрес коллег, которые остались работать в РФ, и даже читал антироссийские стихотворения.

В своем покаянном письме, отмечает источник, Васильева заверяет, что они с мужем являются патриотами России. По ее словам, их оболгали оппозиционеры.

Актриса утверждает, что Назаров тяжело переживает разрыв с Родиной и отрыв от сцены. Это состояние усугублялось болезнью актера. Васильева также сообщила, что качество медицинского обслуживания во Франции ниже российских стандартов. Несмотря на болезнь, Назаров смог ее победить. Как отметила артистка, именно вера в возвращение в Москву помогала ему в этом.

Как отмечает Mash, есть и другая причина ностальгии по Родине — это безденежье. По данным источника, из-за этого супруги продали свою квартиру в Каннах за €495 тысяч (более 42 млн рублей). Более того, залы с выступлениями артистов едва собирают зрителей. Сама Васильева комментировать текст письма, оказавшийся в интернете, не стала.

