В Московской области пройдет Международный форум по безопасности

В Подмосковье на территории многофункционального комплекса «Лайв Арена» (Новоивановское, Западная ул., 145) и Центрального парка «Патриот» (Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й километр) с 26 по 29 мая будет проходить Международный форум по безопасности под эгидой Совета Безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Безопасности.

В рамках мероприятия состоятся XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, научные конференции, круглые столы, брифинги, двусторонние и многосторонние встречи, выставочные экспозиции по конкретным направлениям деятельности профильных российских ведомств и организаций.

Участниками станут более 180 делегаций иностранных государств и международных организаций, в том числе секретари советов безопасности, советники глав государств по национальной безопасности, руководители правоохранительных ведомств и не только. Общее количество участников составит порядка 5 тыс. человек. Для участия в форуме нужно пройти аккредитацию через портал.

Информационный партнер форума — Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), международный информационный партнер форума — медиасеть TV BRICS.

