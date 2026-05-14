Плутон снова хочет в планеты: космическая битва за статус разгорается с новой силой

Спор о том, считать ли Плутон полноценной планетой, снова набирает обороты, пишет The Week. Почти 20 лет назад его лишили статуса девятой планеты Солнечной системы и перевели в категорию карликовых планет, но сторонники Плутона до сих пор не смирились.

Плутон открыли 18 февраля 1930 года в обсерватории Лоуэлла в Аризоне. 76 лет он считался самой маленькой и далекой планетой Солнечной системы. Все изменилось в 2006 году, когда Международный астрономический союз утвердил новые критерии: планета должна вращаться вокруг Солнца, иметь почти круглую форму и быть главным объектом на своей орбите.

Плутон подходит под первые два условия, но не под третье: он делит область движения с другими ледяными телами пояса Койпера. Поэтому его понизили до карликовой планеты.

Однако критики решения напоминают, что Земля и Юпитер тоже делят орбитальное пространство с астероидами.

«Наука — это не голосование. Есть доказанные факты, на которые нужно опираться», — резко возражает планетолог Алан Стерн.

Интерес к Плутону усилился после миссии New Horizons в 2015 году, когда NASA показало горы, азотные ледники и сложный рельеф этого далекого мира.

Теперь новый глава NASA Джаред Айзекман заявил, что хотел бы вновь обсудить статус Плутона. Но вернуть его в планеты будет непросто: ученые по-прежнему далеки от согласия, а сама дискуссия уже давно стала не только научной, но уже даже принципиальной.