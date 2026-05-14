В подмосковной Черноголовке стартовали работы по обустройству дворов

В рамках народной программы партии «Единая Россия» в Черноголовке продолжаются активные работы по благоустройству придомовой территории на нескольких соседних объектах. В списке адресов, где ведется ремонт, значатся дома №2а, 2б, 2в, 22 и 25 по улице Первой. На данный момент строители уже выполнили демонтаж старых, изношенных бордюров и пришедшей в негодность плитки на пешеходных дорожках. Следующий этап, который предстоит строителям, — подготовка основания под последующую укладку асфальтового покрытия. Особое внимание, как уточняется, уделили проблеме нехватки мест для автомобилей. Для удобства местных жителей напротив дома №2в организуют парковочное пространство, рассчитанное на 12 машин. Кроме того, дополнительная парковка появится и у дома №25 — там смогут оставлять свои автомобили еще шесть водителей.

Параллельно на дворовых территориях по адресам: Школьный бульвар, дома 11 и 13; Институтский проспект, дома 2, 4 и 6; а также улица Центральная, дома 10, 10а, 12 и 12а ведутся активные работы по созданию комфортной среды. На данных объектах трудятся бригады рабочих, которые уже выполнили значительный объем задач по ремонту пешеходных дорожек. На текущий момент специалисты убрали старую, пришедшую в негодность тротуарную плитку. Кроме того, пешеходная зона стала просторнее — специалисты сделали тротуары шире, чем было до ремонта. Также были установлены новые бордюры, которые придадут улицам более аккуратный и современный вид. Впереди работы по подготовке к укладке асфальта.