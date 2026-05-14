Забудьте про Италию: назван новый самый дешевый способ попасть в Шенгенскую зону

Аналитики зафиксировали аномальный рост интереса россиян к поездкам в Румынию и Канаду, в то время как традиционные европейские направления теряют популярность. Об этом сообщает «Главный региональный».

Взрывной рост спроса на румынское направление

Российские путешественники открыли для себя альтернативный маршрут в европейские страны. Согласно данным профильных сервисов бронирования, число заказов на летний отдых в Румынии увеличилось на 280% относительно показателей прошлого года. Страна стала абсолютным лидером по темпам роста популярности, предлагая туристам роль бюджетного транзитного узла для дальнейших поездок по Европе.

Глобальные изменения в предпочтениях путешественников

Помимо Румынии, значительный прирост показала Канада, интерес к которой увеличился на 275% благодаря уникальным природным ландшафтам. Замыкает тройку лидеров Абхазия с ростом в 95%, привлекающая россиян отсутствием визовых формальностей и доступными ценами. В список востребованных направлений также вошли Сербия, Китай, Мальта и Турция. Эксперты отмечают, что популярность этих стран обусловлена наличием прямых авиарейсов и упрощенным режимом въезда.

Упадок классического европейского туризма

На фоне появления новых фаворитов традиционные лидеры рынка демонстрируют резкий спад. Интерес к поездкам в Испанию и Италию сократился более чем в 2 раза. Еще более масштабный отток туристов зафиксирован в Швейцарии, ЮАР и на Филиппинах. Ожидания вступления Черногории в Шенгенскую зону пока удерживают ее в списке актуальных направлений, однако общая структура зарубежного отдыха россиян претерпела фундаментальные изменения.