В Балашихе наполовину завершили строительство центральной районной больницы

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство крупнейшей многопрофильной больницы на востоке Подмосковья, строительная готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в них задействованы более 800 человек. Они ведут работы по отделке помещений, монтажу фасадных кассет на главном корпусе, монтажу инженерных коммуникаций, завершают работы по монтажу оконных блоков.

В состав медцентра войдут стационар более чем на 1,1 тыс. коек, консультационно-диагностический центр, региональный сосудистый центр, 23 операционных, отделение реанимации. В нем будут работать более 3 тыс. специалистов, будет установлено порядка 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса. Больницу планируют открыть в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.