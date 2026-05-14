«Плохо им там живется»: депутат Драпеко прокомментировала возможное возвращение в РФ звезды сериала «Кухня»

Депутат Елена Драпеко высказала мнение, что общество не примет возвращение актера Дмитрия Назарова, известного широкой публике по роли шефа Виктора Петровича из сериала «Кухня», и его супруги Ольги Васильевой, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации СМИ, российский актер и его жена намерены вернуться в Россию после трех лет жизни во Франции. Якобы причиной решения стали финансовые трудности.

Депутат Елена Драпеко отметила, что у Назарова и его супруги Ольги Васильевой отсутствует статус иноагентов, а значит, они имеют полное право вернуться на родину.

«Ничего хорошего они нашему государству не сделали, — подчеркнула Драпеко.

Однако, как отметила депутат, они успели наговорить на несколько сроков. Спикер выразила сомнение в том, готово ли государство их простить, добавив, что пока повода для этого нет.

«Плохо им там живется, наверное, источников дохода нет, они там не пользуются такой популярностью, как в России, поэтому и просятся назад. Конечно, никакие они не патриоты, когда стране стало плохо, первое, что они сделали, — убежали и стали плевать в нашу сторону», — отметила собеседница «Абзаца».

