Подмосковным ИТ-компаниям напомнили о подтверждении аккредитации

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области акцентирует внимание представителей ИТ‐сектора на необходимости своевременно пройти ежегодную процедуру подтверждения государственной аккредитации. Крайний срок подачи соответствующего заявления через Единый портал госуслуг — 1 июня. Промедление может лишить компанию доступа к важным мерам господдержки и налоговым льготам, поэтому руководителям стоит заранее подготовиться к этому этапу.

В процессе заполнения электронной формы потребуется детально отразить ключевые показатели деятельности организации. В частности, указать долю выручки, напрямую связанную с ИТ‐направлением, а также предоставить ссылку на официальный сайт компании. Если организация выступает правообладателем программного обеспечения, необходимо дополнить заявку сведениями о продукте: внести его наименование и номер из реестра российского ПО, сопроводив информацией о доходах от реализации такого софта.

Крупный бизнес сталкивается с дополнительным требованием: такие компании обязаны подтвердить, что направили 3% средств, сэкономленных благодаря налоговым льготам, на развитие ИТ‐образования. Это нововведение призвано стимулировать отрасль инвестировать в подготовку кадров и укреплять связь между бизнесом и образовательными институтами.

Особое внимание следует уделить взаимодействию с ФНС: без актуализации согласий на раскрытие налоговой тайны процедура подтверждения аккредитации окажется невозможной. Не менее важно проверить уровень средней заработной платы в компании: он должен соответствовать общероссийским или региональным показателям.

