Как история военного детства бабушки легла в основу повести писательницы из Подмосковья

Писательница из Московской области Лариса Назарова стала лауреатом ежегодной Литературной премии партии «Справедливая Россия» «В поисках правды и справедливости» в номинации «Молодая проза России», представив жюри повесть «Мы победим, Вера!». В основу книги легли воспоминания из военного детства бабушки литератора. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» автор поделилась, как семейную историю удалось перенести на бумагу.

Повесть «Мы победим, Вера!» — личная для самой писательницы и ее семьи.

«Эта книга о детстве моей бабушки, которая провела свои дошкольные и школьные годы на территории оккупированной Белоруссии. В основу моей повести легла подлинная история семьи моей бабушки, семьи, пережившей тяготы оккупации и Великой Отечественной войны», — поделилась автор с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Когда маленькая Лариса еще не ходила в школу, бабушка рассказывала ей о своем детстве, прошедшем в военные годы. Уже тогда возникло желание увековечить историю семьи на бумаге, призналась писательница. Взявшись за повесть, она решилась не говорить о работе главной героине, чтобы услышать живые воспоминания, лишенные нарочитой художественности, присущей любому рассказчику, знающему что о нем вот-вот напишут.

Так, писательница принялась ненароком расспрашивать бабушку о военном детстве, о тех историях, которые уже знала и слышала девочкой. С каждой встречи Лариса Назарова уносила воспоминания. Вскоре разрозненных рассказов набралось очень много, тогда встала задача сопоставить их, расположить в хронологическом порядке, собрать в одну книгу.

Фото: [ книга и детская фотография бабушки Ларисы Назаровой/предоставлено героиней публикации ]

«Повесть „Мы победим, Вера!“ — не первое мое произведение, это моя 12 книга, сейчас их 20. Первым произведением была орфоэпическая повесть „В долине ударений“, тоже вдохновленная личностью моей бабушки. Одна из героев — Бабумница, которая ведет мальчика в Долину ударений, она и списана с прототипа — моей бабушки. Бабушка у меня любимая, она кочует из книги в книгу. В номинированной на премию повести она уже стала самостоятельным главным героем», — отметила литератор.

Бабушка — учительница русского языка и литературы — стала одним из маяков на пути творческого становления писательницы. Однако любовь к литературе юной Ларисе, как она вспоминает сегодня, привил дедушка, который укачивал ее под песни на стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого вместо колыбельной.

«Сочинять я начала рано, когда еще не умела писать. Дедушка заметил, что, возможно, из меня вырастет поэт или писатель. Еще в начальной школе пробовала записывать первые стихотворные строки… Когда ушла с работы в Московском финансово-юридическом университете в 2017 году, не сумев совместить преподавание с воспитанием маленькой дочери, я перешла на прозу», — рассказала автор.

Сегодня Лариса Назарова несет ответственность не только за воспитание своих детей. В 2025 году рассказ писательницы «Важная профессия» вошел в список патриотических произведений для внеклассного чтения учеников 1-4 классов, составленный Минпросвещением РФ.

Фото: [ предоставлено героиней публикации ]

Жюри литературной премии партии «Справедливая Россия» «В поисках правды и справедливости» также высоко оценило творчество Максима Бахарева из Подмосковья — Героя России. На премию были представлены стихотворения ветерана СВО, написанные на фронте. Максим Бахарев стал победителем в номинации «Молодая поэзия России».