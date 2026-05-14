Пустые стройки Европы лишили работы сотни людей в Финляндии и Эстонии

Финский лесопромышленный гигант Metsä Wood объявил о массовых увольнениях в Финляндии и Эстонии на фоне затяжного спада в европейской строительной индустрии. Об этом пишет ГР.

Причины масштабной оптимизации персонала

Концерн Metsä Group вынужден адаптироваться к неблагоприятной экономической конъюнктуре. Его подразделение Metsä Wood, специализирующееся на производстве клееного бруса и фанеры, инициировало процесс сокращения штата. Основным фактором, спровоцировавшим такие меры, стал глубокий кризис в строительной отрасли Европы. Снижение деловой активности привело к падению спроса на продукцию, а прогнозы экспертов указывают на крайне медленное восстановление рынка в ближайшей перспективе.

Влияние рыночных факторов на производство

Помимо низкой востребованности строительных материалов, компания столкнулась с резким увеличением операционных издержек. Финансовое давление усиливается из-за стабильного роста цен на древесное сырье и логистические услуги. В сложившихся условиях руководство приняло решение о пересмотре численности персонала для сохранения устойчивости бизнеса.

Масштабы сокращений в Финляндии и Эстонии

Текущая волна оптимизации затронет до 100 сотрудников, работающих в административных и производственных секторах обеих стран. Стоит отметить, что на текущий момент в штате предприятия числится порядка 1600 человек. Ситуация в европейском лесопромышленном комплексе контрастирует с недавними тенденциями, когда компании активно расширяли штаты, однако сейчас под давлением обстоятельств четверть рыночных игроков вынуждена прибегать к увольнениям.