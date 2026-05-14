Жена режиссера Александра Цекало оказалась в инвалидной коляске

Казахская модель и художница Дарина Эрвин, вышедшая замуж за 65-летнего продюсера Александра Цекало, пережила серьезную травму, сообщает The Voice. 34-летняя девушка оказалась в инвалидной коляске после посещения массажного салона в Лос-Анджелесе.

Фото: [ соцсети ]

Как объяснила сама Дарина, специалист перестарался, несмотря на то что она предупреждала его о наличии у нее межпозвоночной грыжи.

«В итоге грыжа позвонка сдавила спинной нерв, и моя нога онемела», — рассказала Эрвин.

Девушку срочно доставили в клинику, где сделали рентген. Салон вернул ей деньги за процедуру, но финансовый возврат не смог восстановить поврежденный нерв.

К счастью, медикам удалось поставить художницу на ноги. После улучшения самочувствия Дарина, наученная горьким опытом, решила предупредить других о возможных рисках посещения салонов красоты.

Напомним, личная жизнь Дарины уже давно находится под пристальным вниманием публики. Она и Цекало рассекретили свой роман в 2018 году, а в 2019 году пара сыграла тайную свадьбу в Беверли-Хиллз. Эрвин взяла фамилию мужа, но для творческой работы оставила свой псевдоним.

В последнее время девушка часто подвергается нападкам хейтеров. Критику вызывает ее изменившаяся внешность и хрупкое телосложение. Несмотря на это, Дарина продолжает вести активный образ жизни и следить за собой.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Тимати Валентина Иванова пришла в себя после операции по замене имплантов.