Острые саморезы в земле: кто устроил тайную «охоту» в подмосковном селе?

В подмосковном селе Ярополец, что под Волоколамском, разгорается дискуссия, связанная с действиями неизвестного провокатора, сообщил REGIONS.

Местные жители обнаружили на подходах к мусорной площадке на улице Додогорского своеобразные «капканы» — в землю были воткнуты острые саморезы. В социальных сетях люди не на шутку встревожены: они убеждены, что кто-то устроил настоящую охоту, цель которой — повредить автомобильные шины, травмировать животных или даже пешеходов.

Подтверждение происшествию дал участковый Сергей Стрелков, рассказавший о поступившем заявлении. Однако версия полиции о мотивах несколько отличается от народной. Сотрудник правопорядка склонен считать это актом мелкой бытовой мести, направленной против конкретных домовладельцев, а не широкомасштабной диверсией.

«В настоящее время по данному сообщению от жителей ведется проверка», — пояснил Стрелков.

Между тем, похожая ситуация сложилась и в соседнем городе. На улице Кузина в Волоколамске автовладельцы были вынуждены лично обезвреживать парковку, с земли которой им пришлось собирать разбросанные саморезы.

