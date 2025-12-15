Четыре рейда по пресечению незаконной перевозки стройотходов провели в Подмосковье в ноябре

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье за месяц провели четыре рейда по пресечению незаконной перевозки строительного мусора. Об итогах проверок рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По итогам ноябрьских рейдов в регионе составили восемь административных протоколов, завели 12 административных дел. Были эвакуированы семь грузовиков. В целом был пресечен несанкционированный сброс около 200 кубометров мусора.

Для законной перевозки строительных отходов, сноса и грунтов необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на региональным портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу коломенского завода по производству оборудования для коммунального хозяйства.