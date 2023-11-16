Осужденные экс-министры Башкирии подали апелляцию в суд и получили смягченный приговор

Экс-министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев и экс-министр ЖКХ Борис Беляев в связи с превышением должностных полномочий в июне 2023 года были приговорены к шести годам лишения свободы (каждый) в колонии строго режима. Также приговор был вынесен трем гражданам РФ - Рамилю Сафину, Шадмурту Бикимбетову и Юрию Курову, которые имели отношение к незаконной деятельности министров.

«В 2017 году Управление капитального строительства выступало заказчиком услуг по строительству очистных сооружений в городе. Обвинение считало, что объект приняли с нарушениями — они были непригодны для использования. По мнению органов, чиновники знали, что пусконаладочные работы не проводились, но главный архитектор Башкирии и глава города дали добро на приёмку работ. Вскоре очистные сооружения пришли к аварийному состоянию. Ущерб оценивался в 267,5 млн рублей.» - сообщает mkset.ru

16 ноября Верховный Суд Башкирии вынес новый вердикт. Граждане, которые подозреваются в помощи экс-министрам, получили условный срок на два года. Они были освобождены из зала суда.

Рамзиль Кучарбаев после пересмотра дела приговорен к трем годам пребывания в колонии-поселении, а Борис Беляев - к двум годам.

Глава Башкирии отказывался увольнять чиновников до того момента, пока решение суда не вступало в силу. Он отметил, что иногда и высшие инстанции могут ошибаться, поэтому он не вправе доверять просто подозрениям.