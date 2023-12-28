Осужденные шьют мешочки для новогодних подарков и изготавливают мебель для судей Хакасии

В УФСИН по Хакасии рассказали, что осужденные изготавливают заказы для судов региона, сообщает newkhakasiya.online .

Работы в рамках первого заказа уже завершены. Осужденные исправительной колонии № 35 смоделировали, изготовили и собрали детали мебели. Сумма заказа - более 750 тысяч рублей. Всего было передано 73 единицы офисной мебели, которые установят в здании суда Хакасии.

Теперь суд заключил еще один контракт с исправительной колонией, в рамках которого осужденные пошьют мешочки для новогодних подарков. Изделие красного цвета с нанесенными надписями: название республики и поздравительный текст. Мешочки декорированы изображениями красивой елки.

Для Губернаторской и Республиканской елок 2024 года понадобится 400 мешочков. Сумма заказа - 270 тысяч рублей.

После освобождения осужденные должны адаптироваться к привычной жизни, поэтому УФСИН считают подобную практику правильной и полезной. Исправительные колонии оборудованы всеми необходимыми инструментами и техникой.

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