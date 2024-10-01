Осужденный на 23 года колонии киллер 90-х Шерстобитов хочет выйти по УДО

57-летний Алексей Шерстобитов подал документы на условно-досрочное освобождение. Суд назначил ему 23 года заключения в колонии. Леша Солдат должен освободиться в 2029 году. Просить об УДО он имеет право на основании того, что попал в программу о защите свидетелей.

После освобождения Алексей Шерстобитов сможет сменить фамилию. Его персональные данные будут засекречены. Подобные меры принимают для того, чтобы бывшие подельники или враги не решили совершить акт возмездия. Как именно Алексей Шерстобитов попал в программу свидетелей, не сообщается. Обычно такими преимуществами пользуются заключенные, которые сотрудничают со следствием.

«В колонии Шерстобитов написал 12 книг, которые были изданы, давал интервью», — сообщил SHOT.

Сотрудники правоохранительных органов долгие годы не могли установить личность человека, который убивал людей. Алексей Шерстобитов перед каждым преступлением тщательно маскировался. Он избегал встреч с другими членами группировок, чтобы максимально скрывать свое лицо. В 2006 году Алексея по наводке других задержанных бандитов доставили в участок. Следователи доказали его вину в 12 убийствах.

Шерстобитов отбывает срок в липецкой ИК-2. В 2016 году женился на 31-летней россиянке. Свадьбу устроили в колонии.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков не сможет уйти на СВО.