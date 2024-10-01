Обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков не сможет уйти на СВО

Александр Пермяков, которого накануне суд за покушение на писателя и публициста Захара Прилепина приговорил к пожизненному сроку заключения, не может быть направлен в зону СВО, сообщил в беседе с РИА Новости адвокат Андрей Гривцов.

Минувшим днем, в понедельник, 30 сентября, Александр Пермяков был приговорен Вторым западным окружным военным судом к отбыванию пожизненного лишения свободы за покушение на жизнь Захара Прилепина по наводке СБУ. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 700 тыс. руб.

Как отметил эксперт, для того чтобы отправиться на передовую, Пермяков должен быть освобожден от уголовной ответственности. А этого российское законодательство в отношении пожизненно осужденных за террор не предусматривает от слова совсем.

«Лица, осужденные за совершение преступлений террористической направленности, в том числе по статье 205 УК РФ, направлению на военную службу не подлежат. Это прямо следует из статьи 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», — рассказал Гривцов.

Ранее адвокат отбывающего срок за смертельную автоаварию актера Михаила Ефремова опроверг информацию о намерении его подзащитного отправиться танкистом на СВО.