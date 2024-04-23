Осужденный за дебош в баре экс-депутат из Прикамья Телепнев останется в колонии

Бывшего депутата Александра Телепнева осудили за дебош в пермском баре. Он вел себя агрессивно, нецензурно выражался. После сделанного замечания со стороны сотрудника развлекательного заведения Телепнев начал бросаться разными предметами: стеклянным бокалом, ведром для льда и стулом. Чиновника осудили на четыре года в колонии строго режима.

Сторона защиты подала иск с просьбой переквалифицировать меру наказания на пребывание в колонии-поселения. Суд одобрил предложение. Недавно адвокат Телепнева подал новый иск. Сторона защиты намерена была просить назначить осужденному исправительные работы.

Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщает, что 22 апреля судья Евгений Сергеев прекратил производство по материалу без пояснения причин. Корреспондент Properm.ru узнал, что производство по материалу прекращено после отзыва иска со стороны адвоката бывшего депутата.

Ранее Александр Телепнев уже отбывал наказание в колонии-поселения после того, как избил музыканта Андрея Ширмана за отказ сделать повторное совместное селфи. Инцидент произошел в 2018 году.

Ранее мы сообщали, как рэпер Тимати отреагировал на решение суда, по которому должен выплатить 30 тысяч рублей за оскорбление пермского экс-депутата Александра Телепнева.