Осужденный за убийства подал иск на журналиста Properm.ru: Суд огласил решение

Участник группы «черных риелторов» по решению суда будет отбывать наказание в колонии пожизненно. Было установлено, что осужденный был в сговоре с другими мошенниками. Они представлялись риелторами.

Находили одиноких или наивных людей, склонных к злоупотреблению спиртными напитками. Начинали общение, периодически подпаивали и входили в доверие. Это позволяло получать доступ к документам на жилье. В интернете выкладывали объявление о продаже. Собственника убивали. У банды было три машины, на которых они вывозили владельцев недвижимости.

В сентябре 2023 года properm.ru опубликовало новость о том, что осужденный подал иск с требованием выплатить ему 25 тысяч рублей за моральный ущерб. Мужчине не понравилось, что его назвали в сюжете преступником. Иск он не выиграл. Заключенный подал также жалобу на корреспондента Properm.ru. Суд отказал в выплате моральной компенсации. Осужденный подал второй иск. Он снова был отклонен.

«На данный момент только в картотеке Ленинского районного суда есть информация о шестидесяти гражданских исках Байдина, поданных им с 2013 года в отношении организаций и государственных ведомств. Сейчас большая часть требований дважды пожизненно осужденного связана с тем, как «Почта России» доставляет его письма в ведомства. За все время он судился с СИЗО-1, прокуратурой, колонией, где отбывает наказание и средствами массовой информации. 41 раз в том же суде он обжаловал действия органов полиции, отказывавших ему в возбуждении уголовных дел и иных требованиях». - сообщает Properm.ru

Ранее издание сообщало о депортации журналиста. Редакция Properm.ru уверена, что процедура была произведена с нарушением законодательства РФ.