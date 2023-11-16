Осужденный за убийства подал иск на журналиста Properm.ru: Суд огласил решение
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Осужденный за убийства подал иск на журналиста Properm.ru. Мужчина считает, что корреспондент Ольга Седурина оклеветала его. Судья Ленинского районного суда рассмотрела иск, сообщает properm.ru.
Участник группы «черных риелторов» по решению суда будет отбывать наказание в колонии пожизненно. Было установлено, что осужденный был в сговоре с другими мошенниками. Они представлялись риелторами.
Находили одиноких или наивных людей, склонных к злоупотреблению спиртными напитками. Начинали общение, периодически подпаивали и входили в доверие. Это позволяло получать доступ к документам на жилье. В интернете выкладывали объявление о продаже. Собственника убивали. У банды было три машины, на которых они вывозили владельцев недвижимости.
В сентябре 2023 года properm.ru опубликовало новость о том, что осужденный подал иск с требованием выплатить ему 25 тысяч рублей за моральный ущерб. Мужчине не понравилось, что его назвали в сюжете преступником. Иск он не выиграл. Заключенный подал также жалобу на корреспондента Properm.ru. Суд отказал в выплате моральной компенсации. Осужденный подал второй иск. Он снова был отклонен.
«На данный момент только в картотеке Ленинского районного суда есть информация о шестидесяти гражданских исках Байдина, поданных им с 2013 года в отношении организаций и государственных ведомств. Сейчас большая часть требований дважды пожизненно осужденного связана с тем, как «Почта России» доставляет его письма в ведомства. За все время он судился с СИЗО-1, прокуратурой, колонией, где отбывает наказание и средствами массовой информации. 41 раз в том же суде он обжаловал действия органов полиции, отказывавших ему в возбуждении уголовных дел и иных требованиях». - сообщает Properm.ru
Ранее издание сообщало о депортации журналиста. Редакция Properm.ru уверена, что процедура была произведена с нарушением законодательства РФ.