Редакция Properm.ru заявляет о незаконной депортации своего журналиста Иваненко

«Мы считаем действия правоохранительных органов незаконными. Требуем официального комментария о происходящем. Также продолжим защиту нашего журналиста в судах», - пояснил главный редактор издания Денис Вихров.

Конфликтная ситуация началась еще 9 ноября, когда журналиста рано утром доставили в центр временного содержания иностранных граждан. Корреспондент является гражданином Казахстана. Последние восемь лет жил и работал в Перми. Вел себя как добропорядочный гражданин.

Сначала Владиславу Иваненко прислали уведомление об аннулировании вида на жительство. Мужчина в указанный срок предоставил все документы и доказал законность своего пребывания на территории РФ. Несмотря на это, его доставили в центр, где временно находятся иностранные граждане.

15 ноября должно было проходить заседание по делу журналиста, сообщает properm.ru. Накануне вечером к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили о его депортации. Сначала журналиста доставили в аэропорт в Екатеринбург, а оттуда отправили в Казахстан. Редакция Properm.ru считает действия органов незаконными.

Пока журналист находился в центре, как сообщает его коллеги, он не мог ни с кем связаться. Несколько часов никто даже не имел представления, где именно находится Иваненко. Предполагается, что ему также отказали в оказании юридических услуг, что также является нарушением российского закона.

Начиная с 9 ноября, редакция публиковала различные материалы, чтобы информировать читателей о судьбе коллеги. Каждый раз корреспонденты обращали внимание на нарушение прав. Сотрудники намерены и дальше бороться за справедливость, чтобы добропорядочный житель Перми имел право вернуться.

Ранее эксперты разбирались, как уменьшить случаи нарушения закона РФ мигрантами. Многие видят единственный выход - депортация.