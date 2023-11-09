Освобождение от НДС и микрозаймы: Правительство намерено поддержать бизнесменов Татарстана

Интернет-портал KazanFirst публикует интервью предпринимателя и депутата Госсовета Татарстана Руслана Нигматулина. Спикер подвел итоги парламентских слушаний в Госдуме, которые были посвящены развитию малого и среднего бизнеса.

Бизнес особенно интересовало, представит ли правительство итоги внедрения проекта национального формата «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мы услышали семь основных приоритетов от помощника президента России Максима Орешкина. Это импортозамещение, переход от наращивания количества МСП к росту зарплат и интенсификации труда, вовлечение молодежи в бизнес, решение кадровой проблемы, развитие высокотехнологичного бизнеса, стимулирование электронной торговли, изменение структуры внешнеэкономической деятельности», - рассказал депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин

Спикер рассказал, что передал правительству, что беспокоит бизнесменов Татарстана, в частности, как будет развиваться промышленный сектор, как предпринимателям добиваться успехов в импортозамещении на фоне конкуренции с китайскими компаниями.

Спикер обратил внимание на то, что правительство обещало максимально поддерживать бизнес: внедрять гранты и предлагать зонтичные поручительства, оформлять микрозаймы. Компании, выручка которых менее 2 миллиардов рублей, в рамках экспериментального проекта могут быть освобождены от НДС.

«Мы в партии не раз говорили о необходимости налоговых преференций для новых импортозамещающих производств. Можно пойти дальше – освободить такой бизнес от налогов на пять лет. Сейчас вице–премьер заявил, что на обрабатывающую промышленность сориентируют программу льготного кредитования МСП, так называемую «Программу 1764», чтобы поддержать инвестиционную деятельность. Мы с коллегами считаем, что нужны доступные кредиты под 2–3% для промышленников. Рыночная ставка на фоне повышения ключевой ставки выросла до 18–20%. Это очень много. Наконец, можно поддержать наших производителей введением пошлин на ввоз импортных товаров, аналоги которых выпускаются в России», - рассказал депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин

Спикер считает, что не всегда рационально помогать тем предприятиям, которые работают еще со временем СССР. Многие компании уже не способны изготавливать столько продукции, чтобы обеспечить потребности населения РФ. Логичнее дать деньги десяти другим новым компаниям, которые смогут построить современные заводы. Некоторые вопросы остались нерешенными:

«Мы задавали вопросы о строительстве арендного жилья для востребованных кадров, молодых специалистов, иностранных граждан. О расширении целевого обучения и бюджетных местах в вузах, техникумах, колледжах. Предложили правительству субсидировать расходы работодателей на обучение и переподготовку уже имеющихся кадров по перспективным направлениям»

Спикер выступает за трудовую миграцию, которую не стоит путать с гражданской. Минпромторг Татарстана не раз предлагало приглашать жителей из менее перспективных регионов работать на предприятиях республики.