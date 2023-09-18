«Осыпая нашу страну гадостями»: Жительница Башкирии просит отменить концерт группы «Звери»

В Уфе в ноябре должен пройти концерт группы «Звери», который уже стал поводом для обсуждения, сообщает mkset.ru .

Жительница Башкирии обратилась к главе республики с требованием отменить выступление группы «Звери». Женщина уверена, что участники музыкального коллектива работают на Запад. Они не поддерживают Россию в ее борьбе в зоне СВО. Выезжая за границу, распространяют лжефакты о РФ.

Женщина уверена, что заработанные за выступления деньги музыканты потратят на Западе, несмотря на конфликт стран с Россией. Она отметила, что ни разу группа не устроила благотворительный концерт для участников СВО или из семей. Не было никаких поддерживающих действий по отношению к детям-сиротам.

Полученная главой республики жалобы была передана в министерство культуры. В случае если информация окажется правдивой, концерты отменят.

«Жить за границей в свое удовольствие, осыпая нашу страну гадостями», - считает жительница Башкирии

Стоит отметить, что с подобной критикой выступила единственная жительница республики. В социальных сетях люди были возмущены подобной точкой зрения. Они уверяют, что «Звери» выступали в зоне СВО для военных. Другие просто констатируют факт, что подобные претензии ничем не аргументированы.

Жители республики также отмечают, что уже куплено много билетов. Поклонники с нетерпением ждут концерта. В случае отмены мероприятия люди будут требовать от министерства культуры возвращения денег.

СМИ сообщали, что солист группы «Звери» в начале спецоперации, действительно, не поддерживал происходящее. Но после поменял позицию. В августе Роман Билык выступил перед военными в зоне СВО, пообщался с бойцами, посмотрел, как военные РФ отражают украинские атаки.