От 2 тыс. до 10 тыс. руб.: в российском регионе ввели штрафы за венки на местах ДТП

Во вторник, 23 сентября, в Кемеровской области депутаты регионального парламента внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, изменения затронули закон, устанавливающий ответственность за установку мемориальных табличек, надгробий и венков в местах, которые не предназначены для этого. Законом разрешено монтировать подобные объекты на территории кладбищ. Однако горожане, потерявшие родных людей в ДТП, нередко устанавливают памятные мемориалы на месте смертельной трагедии. Также распространена привычка вешать венки. В регионе установлен запрет на подобные действия, но ранее он не предусматривал выплату штрафов.

«В большинстве муниципальных образований Кузбасса урегулирован порядок установки или демонтажа мемориальных досок, памятников, установленных вне мест погребения, памятных знаков, однако административная ответственность за нарушение порядка отсутствовала», — отметил пресс-служба парламента.

По информации издания, житель региона, нарушивший правило, обязан выплатить штраф. Размер зависит от статуса человека. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. руб., для должностных — до 5 тыс. руб., для юридических — до 10 тыс. руб.

