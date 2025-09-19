Во Владивостоке ритуальщики нашли в теле покойного куклы вуду

Во Владивостоке, в Приморском крае, работники ритуальных услуг сделали необычную находку в теле умершего. В грудной клетке покойного были обнаружены куклы вуду и другие предметы, которые были спрятаны сотрудниками морга с целью проведения некоего таинственного ритуала. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

В процессе бальзамирования на теле умершего мужчины обнаружили странное уплотнение. При исследовании оказалось, что это был сверток, содержащий восковые фигурки, фотографии и иглы. Позже выяснилось, что эти предметы были помещены в тело судмедэкспертами из бюро «ПК бюро СМЭ».

Пресс-служба судов региона сообщила, что против патологоанатомов возбуждено дело по статье о надругательстве над телом. Согласно данным следствия, сотрудники морга получили просьбу вшить этот мешочек в тело покойного от знакомой, которую, в свою очередь, об этом попросил некий аноним. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на кладбище нашли странную женщину, проводившую колдовские обряды.