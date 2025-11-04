От 30 до 50 тыс. руб: Путин подписал закон о штрафах для чиновников за срыв антиэкстремистских решений

Документ вносит соответствующие дополнения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно положениям закона, неисполнение решений специального органа, созданного по распоряжению президента РФ для координации работы государственных структур в сфере противодействия экстремистской деятельности, влечет наложение административного взыскания на должностных лиц. Санкция предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Кроме того, предусмотрена дисквалификация продолжительностью от одного года до трех лет.

Производство по делам о новых административных правонарушениях будет возбуждаться прокурорами. Их рассмотрение отнесено к компетенции судей районных судов. В документе указано, что законодательные положения начинают действовать через 10 дней после их официального опубликования. В День народного единства на портале также появились другие законопроекты, принятые ГД и подписанные российским лидером.

Ранее сообщалось, что президент РФ подписал закон о сборах резервистов для защиты важных объектов.