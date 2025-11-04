Резервистов на защиту энергообъектов: Путин подписал закон о специальных сборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе отмечено, что законодательство предусматривает возможность направления лиц из мобилизационного резерва ВС РФ на специальные сборы. Их целью является охрана объектов жизнеобеспечения и стратегического значения, в том числе энергетической, транспортной отрасли, нефтеперерабатывающих предприятий. Однако выполняться данная задача должна только в регионе резервиста.

В документе указано, что прохождение таких сборов, инициируемых указом главы государства и регламентируемых правительством, наделяет резервиста тем же комплексом прав, обязанностей, мер соцподдержки и уровнем ответственности, что и граждан, призванных на стандартные военные сборы.

«Как заявлял ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Он отметил, что резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц, резервисты – это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве», — уточнило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к прямой линии с Путиным Кремль начнет сбор вопросов за две недели.