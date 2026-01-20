От 300 тыс. руб. в регионах до 2,5 млн в Москве: как складывается гонорар Волочковой за ее публичный образ

Продюсер Артур Якобсон рассказал «Постньюс», что экс-балерина Анастасия Волочкова за выступления на частных мероприятиях зарабатывает до 2–2,5 млн руб.

Эксперт рассказал, что базовая ставка экс-балерины — 1 млн руб. В зависимости от формата выступления стоимость гонорара может увеличиваться. Например, Волочкову могут попросить исполнить свои знаменитые шпагаты. Итоговая стоимость всегда обсуждается индивидуально.

По мнению продюсера, Волочкова не пользуется популярностью. Многие заказчики приглашают экс-балерину из-за ее публичного образа в Сети. Появление звезды привлечет внимание гостей или общественности. Анастасия Волочкова, по данным эксперта, выступает в разных городах. В регионах гонорар составляет 300–500 тыс. руб.

Из-за репутационных факторов не все бренды готовы приглашать Волочкову для рекламных коллабораций. Источником доходов также являются телевизионные программы. Участие экс-балерины оценивается менее чем в 200 тыс. руб. Раньше бывшая балерина принимала активное участие в мероприятиях детского формата, но сейчас получает минимальное количество подобных заказов. Такой информацией располагает эксперт.

