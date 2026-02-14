От −32 до +3: амплитуда температур на островах РФ за сутки поразит любого — на юг Сахалина надвигается снежный буран

Сахалин готовится к резкой смене погоды: если северная и центральная части региона останутся в зоне относительного спокойствия, то южные районы окажутся во власти снежной стихии, сообщил sakh.online.

В ближайшие сутки на севере и в центре острова существенных осадков не ожидается. Ветер сохранит западное направление со скоростью 6–11 метров в секунду, однако к середине дня сменится на северо-восточный, усиливаясь до 7–12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до минус 27–32 градусов, на юге региона будет теплее — минус 20–25. Днем воздух прогреется до минус 7–12, местами до минус 11–16 градусов.

Совсем иная картина развернется на юге острова. Ночью здесь пройдет небольшой снег, а днем осадки станут интенсивнее: от умеренных до сильных, а на юго-востоке — очень сильных. Местами возможна метель. Ветер сменит восточное направление на северо-восточное, разгоняясь до 7–12 метров в секунду. На побережьях порывы будут ощутимее: ночью — до 10–15, днем — до 13–18 метров в секунду. Температура ночью составит минус 15–20, на юге — минус 10–15, днем ожидается потепление до минус 3–8 градусов.

На Курильских островах погода распределится неравномерно. Северная часть архипелага окажется под влиянием небольшого снегопада. Ветер там сохранит западное направление: ночью его порывы достигнут 11–16 метров в секунду, днем немного стихнут — до 7–12 метров в секунду.

Южные Курилы ночью осадков не увидят, но днем ситуация кардинально изменится. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Ветер развернется с южного на юго-восточный и заметно усилится — с 7–12 метров в секунду до 15–20 метров в секунду. Температурный режим также порадует контрастом: ночью столбики термометров опустятся до минус 5–10 градусов, а днем воздух прогреется от минус 2 до плюс 3 градусов.

