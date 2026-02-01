От 8,6% до рекордного роста: почему Роскачество называет тихие розовые и красные вина главными драйверами качества

Согласно оценке специалистов Роскачества, представленной РИА Новости, в 2019 году лишь два классических сегмента российского виноделия демонстрировали стабильно высокие качественные показатели — это крепленые ликерные вина и игристые. За прошедшие шесть лет ситуация на рынке претерпела значительные положительные изменения. Доля отечественных вин, соответствующих строгим критериям повышенного стандарта «Винного гида России», заметно возросла.

Тем не менее, эксперты отмечают, что категория тихих (столовых) вин по-прежнему остается проблемной, особенно это касается розовых, красных и белых сортов. Удельный вес образцов высокого качества в этих нишах оставался низким: для розовых вин он составлял 8,6%, для красных — 12,1%, а для белых — 14,9%.

«За шесть лет ситуация кардинально изменилась. К 2025 году доля вин, соответствующих повышенному стандарту, выросла: игристые вина: +59,8 п.п.; тихие белые вина: +61 п.п.; тихие розовые вина: +50 п.п.; тихие красные вина: +64 п.п.; крепленые вина: +42 п.п.», — подчеркнули в Роскачестве.

По мнению аналитиков, общий качественный рывок стал возможен благодаря комплексной трансформации всей отрасли. Произошел как количественный, так и качественный скачок: расширилось производство успешных коммерческих брендов, значительно выросло число небольших фермерских хозяйств — с нескольких десятков в 2019 году до более чем сотни к 2024 году. Существенно увеличился и ассортимент продукции, имеющей статус «Вино России», который подтверждает ее происхождение — сегодня он насчитывает свыше 6,5 тыс. наименований.

