Ген «беспробудного пьянства»: 3 генетических сигнала кричат о необратимом алкоголизме

Сингапурские генетики обнаружили связь между определенной мутацией гена и риском развития алкогольной зависимости. Это открытие, однако, не является приговором, а служит инструментом для понимания индивидуальных рисков, пишет progorodsamara .

Исследование выявило, что вариация в гене, кодирующем никотиновые рецепторы в мозге, может влиять на чувствительность к алкоголю. У некоторых носителей этой мутации естественные сигналы организма об интоксикации, такие как сонливость или тошнота, притупляются. Это приводит к тому, что внутренний механизм, заставляющий большинство людей остановиться, срабатывает с опозданием, потенциально способствуя чрезмерному употреблению.

Сами ученые подчеркивают, что генетическая предрасположенность — лишь один фактор из многих. Решающую роль играют среда, психологическое состояние, привычки и социальное окружение человека. Открытие призвано не ставить клеймо, а сместить фокус с моральных осуждений в сторону персонализированной медицины и ранней профилактики.

Эксперты также указывают на этические вопросы, которые поднимает такое открытие. Это риски генетической дискриминации со стороны страховых компаний или работодателей, если подобные тесты станут широко доступными. Следующей целью науки является разработка не просто диагностического теста, а индивидуальных превентивных стратегий для людей из группы риска, помогающих им осознанно управлять своим здоровьем с юного возраста.

