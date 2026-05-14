Не считать деньги и не есть рыбу: суровые запреты для верующих в день Бориса и Глеба 15 мая
Православные христиане 15 мая вспоминают перенесение мощей святых князей Бориса и Глеба — первых канонизированных святых Русской Православной Церкви. В народе этот день получил название соловьиного: именно в это время леса наполняются трелями пернатых певцов. Однако за внешней поэтичностью скрывается глубокая и трагедия двух братьев, отказавшихся от войны ради Христовой правды. Редакция aif.ru узнала об истории и рассказала, что можно и нельзя делать верующим в этот день.
История подвига: как братья приняли смерть от родной крови
Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Владимира — того самого, кто крестил Русь. К моменту их рождения отец уже оставил языческую гордыню и переменил гнев на милость. Дети росли в благочестии, получили блестящее образование и с юности мечтали о мученическом подвиге.
После смерти Владимира старший брат Святополк захватил киевский престол. Народ и войско хотели видеть князем Бориса, но тот отказался: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца».
Святополк не поверил в чистоту помыслов младшего родственника. Он отправил убийц к Борису, а затем и к Глебу. Оба князя, зная о грозящей опасности, не стали скрываться или защищаться. Они добровольно приняли смерть, подражая мученикам первых веков христианства.
Судьба Святополка оказалась печальной. Он был разбит другим братом — Ярославом Мудрым, бежал из страны и умер в изгнании. От его могилы, по преданию, исходил смрад.
Мощи Бориса и Глеба, пережившие пожар в храме, остались нетронутыми огнем. От них происходило множество чудес, что и послужило основанием для канонизации.
Смысл праздника: любовь выше вражды
Борис и Глеб показали пример жертвенной христианской любви. Их подвиг напоминает слова из Писания: «Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец». Князья доказали, что даже под угрозой смерти нельзя отвечать на зло злом.
Народные приметы на 15 мая
С этим днем связано несколько погодных наблюдений:
- Громкое пение соловьев обещает скорое устойчивое тепло
- Теплая погода 15 мая сулит богатый урожай
- Солнце на закате — к сухому лету без затяжных дождей
- Цветение черемухи предвещает похолодание к концу месяца
Что можно делать 15 мая 2026 года
- Посетить храм и помолиться святым князьям
- Заниматься благотворительностью — подавать милостыню, помогать нуждающимся
- Проводить уборку, начиная от входной двери и двигаясь к центру комнаты
Что нельзя делать 15 мая 2026 года
- Хранить деньги в одном кошельке с чеками и квитанциями
- Носить пустой кошелек (это привлекает бедность)
- Пересчитывать купюры и монеты после захода солнца
- Оставлять дом неприбранным после ухода гостей — убирать нужно в тот же день
Постные правила
15 мая 2026 года выпадает на пятницу. Это постный день независимо от церковного календаря. Верующим рекомендуется воздерживаться от мясной и молочной пищи. Рыба также под запретом.
