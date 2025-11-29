От Анапы до Чикаго: приемный отец Милохина ради «американской мечты» продал дом в РФ вдвое дешевле

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев продал дом в Анапе почти вдвое дешевле первоначальной цены и уехал с семьей в США, сообщил Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, дом семьи был выставлен на продажу около года назад. Собственник просил 15 млн руб. Однако в итоге он снизил стоимость. Сделку оформили за 6,9 млн руб. Предположительно, приемному отцу Милохина деньги были нужны срочно: семья преследовала «американскую мечту» и больше не хотела тратить время на ожидание.

По данным издания, сейчас семья находится в Чикаго. Приемные родители блогера планирует легализоваться как беженцы. Сам Милохин живет в Дубае, откуда записывает стримы. Ранее приемные родители Дани оказались в эпицентре новостной повестки: на территорию их дома бросили «коктейли Молотова». МВД не возбудило дело из-за недостаточности доказательств. Теперь эксперты предполагают, что история могла быть вымышленной. Цель — получить статус беженцев. Однако официального подтверждения информации нет.

По данным издания, после завершения сделки по продаже недвижимости семья Тюленевых покинула территорию Грузии, направившись в Соединенные Штаты. Уже в летний период приемный отец семейства предпринял попытки найти лицо, которое могло бы выступить его поручителем. Эта мера требовалась для того, чтобы его выпустили из центра содержания мигрантов, куда он был помещен после незаконного пересечения государственной границы, с целью ожидания судебного разбирательства по ходатайству о предоставлении политического убежища.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию Милохин доставляет еду в Дубае после переезда.