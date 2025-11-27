Падение тикток-иконы: как Милохин промотал миллионы и стал разносчиком еды

Российский блогер Даня Милохин, покинувший территорию Российской Федерации осенью 2022 года, в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. По собственным утверждениям Милохина, он работает в службе доставки еды в Дубае, пишет КП .

Дополнительным источником дохода для блогера стали выступления на частных мероприятиях. В частности, он принял участие в показательном боксерском поединке на закрытой вечеринке в Барселоне, организованной по заказу состоятельного лица.

Милохин сообщил о планах получения шенгенской визы для дальнейшей работы на мероприятиях в Европе. При этом блогер выразил надежду на возможное возвращение в Москву в будущем.

После отъезда из России Милохин проживал в Дубае у друга рэпера, а затем переехал на совместное проживание с гражданкой Украины Дариной Зеленской. Многомиллионные доходы, полученные в период популярности в России, полностью исчерпаны.

Ранее Даня Милохин начал встречаться с Дариной Зеленской.