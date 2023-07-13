От аномальной жары страдают не только люди: как помочь животным

Megatyumen.ru обратилось к заведующей ветклиники Ирине Чудиновой с просьбой дать рекомендации, как обезопасить домашних животных от аномальной жары.

В первую очередь необходимо проследить, чтобы в помещении была оптимальная температура. Лучше всего охладить комнату при помощи кондиционера. Если такой возможности нет, то можно открывать окна, но обязательно с использованием специальных сеток для кошек. Окна нараспашку или в режиме проветривания могут стать причиной травм.

Важно предоставить обильное питье, регулярно меняя воду. Лучше поставить большую миску. В жару самое время воспользоваться груминг-услугами. Короткая стрижка поможет питомцу. Также можно приобрести специальные охлаждающие коврики или создать в квартире искусственную тень. Важное правило – никогда не оставлять питомца в автомобиле летом, даже если окна открыты.

Домашние животные могут получать тепловой удар, поэтому важно следить за их самочувствием. В случае каких-либо подозрений, рекомендовано обращаться к ветеринару.