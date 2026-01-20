От автомобилей мог остаться пепел: кемеровчане рассказали о поджигателях мусора у парковки

Жители Кемерова проинформировали, что ранним утром во вторник, 20 января, трое неизвестных подошли к мусору в баках. Один из них, предположительно, целенаправленно поджег отходы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Горожане обеспокоены, ведь вблизи припаркованы автомобили жильцов многоэтажных домов. Очевидцы прислали в редакцию Сибдепо фото последствий пожара.

Местные жители рассказали, что мусор находился не только в баках, но и возле них. В итоге он превратился в кучу пепла. Горожане уверены, что припаркованные автомобили также могли пострадать, но сотрудники МЧС своевременно отреагировали на вызов. Специалисты ликвидировали возгорание до того момента, как огонь перебросился на машины.

В пресс-службе регионального оператора «Чистый Город Кемерово» корреспонденту Сибдепо рассказали, что с указанных баков мусор вывозили в субботу, 17 января. Сотрудники пояснили, что из-за морозов график и маршрут меняется. Причина — увеличивается риск поломок гидравлики, поэтому специалисты стараются снизить нагрузку.

«Из-за инцидента на контейнерной площадке на Волгоградской, 1 сейчас вывоз приостановили, управляющая компания ждет полицию», — сообщил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух человек при тушении пожара.