В Богородском округе работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух человек при тушении пожара

В Богородском округе специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух человек в ходе ликвидации возгорания. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме.

Специалисты оперативно прибыли на место и создали звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат и распространилось на 80 кв. м.

В одной из комнат были обнаружены спящие мужчина и пожилая женщина, которые надышались продуктами горения. Людей незамедлительно эвакуировали и передали медикам. Женщину 1947 года рождения доставили в Ногинскую городскую больницу, мужчина 1973 года рождения от госпитализации отказался.

