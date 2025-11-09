От больших сцен к американским пабам: как сложилась карьера Потапа и Насти в США

Участники бывшего дуэта Потап и Настя выступают в небольших американских пабах и ресторанах, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации издания, Алексей Потапенко и Анастасия Каменских активно выступали в России, увеличивая свою прибыль. Однако после 2022 года артисты отказались от посещения поклонников, проживающих в РФ. Теперь супруги живут в съемной квартире в США. В Киеве у певцов осталась недвижимость. Первое время после того, как покинули Украину, жили в Испании.

Анастасия Каменских, которая после начала сольной карьеры выбрала псевдоним NK, 31 октября выступила в Северной Каролине. Она посетила мероприятие, посвященное празднованию Хэллоуин. Со зрителями общалась на русском и частично украинском языках. Девушка исполняла песни из своего репертуара на русском.

Алексей Потапенко, который также начал сольную карьеру, за последний год выступил с шестью концертами. Настя Каменских дала три концерта. Супруги собирали небольшую аудиторию в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Стоимость билета на такие концерты — около $65.

