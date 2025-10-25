Егор Крид поднял цены на выступления до 12 млн руб. после «голого» шоу

Певец Егор Крид после ряда публичных скандалов, в том числе с полураздетыми танцовщицами на сцене, поднял цену на выступления, сообщило издание «Life» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Телеграм-канал напомнил, что на протяжении года Егор Крид оказывался в центре резонансных событий. Так, во время его шоу на сцене появились девушки, которые по мнению некоторых критиков, были практически обнажены. С одной из танцовщиц певец поцеловался.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале назвала концерт певца в Лужниках «голой вечеринкой» и выразила свое недовольство, поддержав возмущенных родителей школьников. Видео с концерта, по данным SHOT, разлетелись по Сети.

По информации издания, год назад певец выступал на частных мероприятий за гонорар в размере 10 млн руб. Теперь сумма увеличилась на 2 млн руб. Кроме того, организаторам необходимо выполнить все условия райдера исполнителя: премиальные авто, пятизвездочный отель с широкими кроватями и шторами black-out, личный кальянщик и охранник у номера гостиницы, шампуни бренда Крида

Ранее сообщалось, что народный артист Олег Газманов снизил гонорар вдвое и отказался от сала.