От бытовой травмы до экстренного конвоя: как инспекторы ДПС спасли мужчину, проткнувшего руку

В телеграм-канале полиции Кузбасса проинформировали, что сотрудники госавтоинспекции в Белове экстренно доставили в медучреждение мужчину, который травмировал руку на территории своего двора, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации пресс-службы полиции, мужчина вышел во двор, чтобы навести порядок. Он случайно травмировался, проткнув руку насквозь арматурой. Друг кузбассовца решил помочь ему. Он повез мужчину в больницу. По дороге автомобиль остановили лейтенанты полиции Александр Паршин и Андрей Шебентов.

По данным пресс-службы, водитель рассказал о проблеме и попросил помощи. Госавтоинспекторы включили световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, чтобы доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Медики оказали квалифицированную помощь. В настоящее время жизни и здоровью кузбассовца ничего не угрожает.

«Горожанин поблагодарил сотрудников полиции за неравнодушие и профессионализм», — указано в сообщении.

В пресс-службе указано, что мужчина опубликовал в соцсетях пост с благодарностью в адрес сотрудников госавтоинспекции за их внимание к проблеме и оперативность.

