Подросток обменял мобильный телефон на мотоцикл: в ГИБДД сообщили о последствиях

В Кузбассе 17-летний подросток обменял мобильный телефон на мотоцикл «Иж Юпитер-5». После нескольких минут первой поездки молодого человека остановили инспекторы ДПС, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мотоцикл отправили на штрафстоянку. При составлении протоколов присутствовал законный представитель. Молодого человека привлекут к ответственности за управление транспортом без водительских прав, нарушение правил регистрации транспортного средства, отсутствие мотошлема и полиса ОСАГО. Инспекторы отметили, что смогли оперативно выявить нарушения.

«Подросток пояснил, что обменял свой мобильный телефон на мотоцикл у знакомого и решил совершить поездку по улице Молодежная. Его поездка длилась не более трех минут, прежде чем вмешался экипаж ДПС», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

По информации издания, инцидент произошел ночью. Информацию передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. Они выясняют у законных представителей подростка, почему молодой человек в ночное время оказался на улице. Он обязан был находиться дома.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно призывали родителей подростков контролировать времяпровождение детей, создавать условия для взаимопонимания и общения. Управлять транспортными средствами без получения прав недопустимо.

