От документалистики до волонтерства: американец, переехавший в Крым, помогает детям и хочет стать гражданином РФ

Американский кинодокументалист Реджинальд Тремблей, выбравший местом своего проживания Крым, планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о предоставлении ему российского гражданства. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Режиссер рассказал, что впервые посетил Крым в 2016 году. Поводом для визита стало профессиональное любопытство. Документалисту было важно лично разобраться, что происходит на полуострове, чтобы опровергнуть или подтвердить какие-либо факты. Тремблей снял серию документальных фильмов о жизни в российском Крыму.

Режиссер отметил, что после 2016 года неоднократно посещал Россию. Реджинальд Тремблей узнал о невероятной культуре и восхитился российской историей. С 2020 года он проживает в Ялте. В 2025 году американский режиссер получил вид на жительство. В планах — не покидать страну.

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — сказал Тремблей.

По данным издания, режиссер занимается волонтерской деятельностью. Так, в рамках реализации проекта ялтинского центра «Вместе» оказывает помощь детям и молодым людям, у которых выявлены умственные и физические недостатки. Тремблей является инициатором создания общественной инициативы «Друзья Крыма в США» и в настоящее время продолжает курировать ее деятельность.

