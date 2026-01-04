Актер Леонардо Ди Каприо пропустит кинофестиваль в Палм-Спрингсе из-за событий в Венесуэле, сообщил KinoNews.ru со ссылкой на американский еженедельник Variety.

Во время мероприятия актера собирались награждать за роль «Битва за битвой». Премию Desert Palm Achievement Award, возможно, организаторам придется передавать актеру другим способом. Леонардо Ди Каприо не сможет присутствовать лично из-за сложной геополитической обстановки: вследствие ситуации в Венесуэле наблюдаются перебои с авиасообщением.

«Леонардо Ди Каприо не может присоединиться к нам лично из-за неожиданных перебоев в авиасообщении и ограничений воздушного пространства. Мы сожалеем, что не сможем лично отпраздновать с ним, но гордимся возможностью отметить его выдающуюся работу и вклад в кинематограф», — заявил представитель кинофестиваля.

По информации издания, в настоящее время актер находится на острове Сен-Бартелеми. Предположительно, на остров прибыл недавно. Поклонники встречают Леонардо Ди Каприо в компании семьи и близких друзей — Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Компания отдыхает. Покинуть остров актеру не позволит закрытое воздушное пространство.

Международный аэропорт Палм-Спрингс подтвердил информацию, что вылеты приостановлены. Особенно ситуация отразилась на воздушном пространстве Южной Калифорнии.

«Вылеты в настоящее время приостановлены. Самолеты могут прибывать, но некоторые рейсы перенаправляются, ожидаются задержки», — проинформировали в аэропорту.

