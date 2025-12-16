От дубинок полиции до коробок‑домиков: что поразило российскую путешественницу в Индии?

Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики Мария Толстухина поделилась курьезной историей, которая произошла с ней в Индии, а также рассказала о правилах страны, сообщил udm-info.ru.

Путешественница Мария рассказала, что однажды проживала в маленьком городке Пури. Она знает строгие правила местного населения, поэтому не позволяет себе купаться в океане в раздельном купальнике. Дресс-код — исключительно закрытый плавательный костюм, парео.

Мария отметила, что решила поплавать подальше от людей. Местных правил не нарушала. Во время купания заметила, что возле нее остановилась полицейская машина. Рядом никого не было. Мария сильно испугалась. Сотрудники вышли из авто с дубинками и начали ее фотографировать.

Выяснилось, что Мария купалась в сильные волны. Правоохранителям стало интересно, что за смелый человек купается в океане. Россиянка вышла на берег, чтобы сделать совместное фото. Они уехали, но Мария еще долго не могла справиться с волнением.

Мария рассказала, что в ближайшее время снова собирается в Индию. Она полюбила эту страну и при возможности всегда старается продолжить изучать ее культуру и традиции.

«Я узнала и жизнь богатых людей: рестораны, клубы, шикарные интерьеры. И знаю Индию, которая живет за пределами нищеты. Домом может быть коробка из-под холодильника, и человек там как-то живет. Мне все интересно», — отметила Мария.

