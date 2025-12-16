Власти Дубая напомнили гостям о нормах поведения перед высоким сезоном

Ожидая один из самых масштабных зимних туристических сезонов в своей истории, Дубай занял второе место в мировом рейтинге популярных направлений. Стремясь обеспечить комфортный и безопасный отдых для миллионов гостей, власти эмирата в преддверии высокого сезона публикуют свод ключевых правил, основанных на местных законах и традициях.

Несмотря на статус космополитичного мегаполиса, в Дубае существуют нормы, которые важно соблюдать. Дресс-код остается либеральным: пляжная одежда уместна на побережье и у воды, однако в торговых центрах, общественных парках и особенно в исторических и религиозных местах рекомендуется выбирать более скромные наряды, прикрывающие плечи и колени.

Особое внимание уделяется поведению в общественных пространствах. Демонстрация чувств должна быть сдержанной: объятия допустимы, но чрезмерная откровенность может быть воспринята негативно.

Строго регламентирован оборот алкоголя: его покупка и употребление разрешены только в лицензированных заведениях для лиц старше 21 года. Для легального хранения спиртного дома требуется бесплатная лицензия. Категорически запрещено вождение в нетрезвом виде.

Власти эмирата также подчеркивают важность уважения частной жизни. Снимать людей без их согласия, а тем более публиковать такие материалы в сети, запрещено законом. Нарушителям грозят серьезные штрафы, что недавно подтвердил прецедент, когда мужчина был обязан выплатить крупную компенсацию за публикацию фотографий семьи в кафе.

Отдельное напоминание касается лекарств. Ряд препаратов, включая некоторые обезболивающие и успокоительные, в ОАЭ относятся к контролируемым веществам. Туристам, следующим с такими медикаментами, необходимо заранее оформить онлайн-разрешение Министерства здравоохранения (MOHAP) и иметь при себе официальный рецепт. Ввозимый запас не должен превышать потребности на три месяца.

