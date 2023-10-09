От двух до 11 тысяч рублей: Какую стипендию получают российские студенты
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Стипендия – это размер денежного вознаграждения студентов за хорошую успеваемость. В каждом ВУЗе устанавливают собственный размер выплаты, сообщает newstracker.ru.
Первокурсникам самый первый семестр обучения платят стипендию еще до начала первой сессии. Ее размер может составлять около 2,5 тысячи рублей.
Чтобы получать деньги в дальнейшем, необходимо сдать сессию и набрать определенный проходной балл. Если обучающийся справился с заданием, то размер стипендии в одном из ВУЗов Ставропольского края составляет 5,5 тысяч рублей, а для отличников - 6,7 тысяч рублей. 11,6 тысяч рублей получают аспиранты и ординаторы.
Подобная ситуация не в каждом ВУЗе. Например, в другом высшем учебном заведении Ставропольского края отличники получают 2,9 тысячи рублей. Чтобы сравнивать, мало это или много, необходимо обращать внимание на минимальный прожиточный уровень. В регионе это 12 938 рублей.
Сумма стипендии увеличивается, если студент попадает в какую-либо льготную категорию: люди с ограниченными возможностями, сироты, военные, которые заключили контракт с Минобороны РФ.