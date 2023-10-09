От двух до 11 тысяч рублей: Какую стипендию получают российские студенты

Стипендия – это размер денежного вознаграждения студентов за хорошую успеваемость. В каждом ВУЗе устанавливают собственный размер выплаты, сообщает newstracker.ru .

Первокурсникам самый первый семестр обучения платят стипендию еще до начала первой сессии. Ее размер может составлять около 2,5 тысячи рублей.

Чтобы получать деньги в дальнейшем, необходимо сдать сессию и набрать определенный проходной балл. Если обучающийся справился с заданием, то размер стипендии в одном из ВУЗов Ставропольского края составляет 5,5 тысяч рублей, а для отличников - 6,7 тысяч рублей. 11,6 тысяч рублей получают аспиранты и ординаторы.

Подобная ситуация не в каждом ВУЗе. Например, в другом высшем учебном заведении Ставропольского края отличники получают 2,9 тысячи рублей. Чтобы сравнивать, мало это или много, необходимо обращать внимание на минимальный прожиточный уровень. В регионе это 12 938 рублей.

Сумма стипендии увеличивается, если студент попадает в какую-либо льготную категорию: люди с ограниченными возможностями, сироты, военные, которые заключили контракт с Минобороны РФ.