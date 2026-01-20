От электрического обогрева крыши до уборки балкона: кто и как должен бороться со смертельными сосульками

Играющие вблизи зданий дети, припаркованные автомобили и случайные прохожие — в период оттаивания сосулек пострадать может каждый. Общественник Виталий Мирошников рассказал, как защититься от падающих с крыш сосулек, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт высказал мнение, что защищать население от падающих сосулек необходимо уже на стадии строительства зданий при помощи снегозадержателей и электрических элементов обогрева водосточных желобов.

«Но на жилых домах такие элементы я вижу очень редко. В основном чаще их ставят собственники зданий, которым принадлежит бизнес. Например, в торговых центрах», — говорит эксперт.

Как пояснил эксперт, ответственность за сосульки, образующиеся на крыше, наружных стенах или архитектурных элементах здания, несет управляющая компания или товарищество собственников жилья, осуществляющее обслуживание дома.

Однако если лед нарастает на кондиционерах, перепланированных балконах или индивидуальных козырьках, то обязанность по его своевременной уборке и предотвращению падения лежит на владельцах соответствующих квартир.

Ранее сообщалось, что глыба льда обрушилась на москвичку и детскую коляску.