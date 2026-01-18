Глыба льда обрушилась на москвичку и детскую коляску

Инцидент с падением льда с крыши произошел в Москве, едва не закончившись трагедией. Как сообщает «112», в момент проведения работ по очистке кровли здания от снега большая ледяная глыба сорвалась и упала прямо на детскую коляску, рядом с которой находилась мать ребенка. Свидетелем происшествия стал прохожий, направлявшийся на работу, который и сообщил подробности.

По его словам, помощь пострадавшим была оказана моментально. Несколько человек, оказавшихся рядом, незамедлительно бросились помогать женщине — освобождать коляску и ребенка из-под обломков льда. По предварительной информации, малыш не пострадал. Некоторые отметили, что обошлось без тяжелых последствий только чудом.

Со стороны управляющих компаний существует регламент по своевременной и безопасной очистке крыш, который включает ограждение опасных зон внизу. Однако, как показывает практика, даже при проведении работ существует человеческий фактор и риск непредвиденного обрушения.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах мужчина с кувалдой поверг царь-сосульку и стал народным героем.