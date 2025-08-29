От гидрофобных составов до противотуманок: как подготовить машину к осени и избежать ДТП

Эксперт уточнил, что дожди и туманы существенно осложняют вождение и влияют на безопасность движения. Автомобилистам важно адаптировать стиль вождения к погодным условиям. Антон Ворошилов рекомендует не игнорировать установленный на определенных участках дороги скоростной режим, соблюдать дистанцию, отказаться от резких маневров и экстренного торможения. По мнению специалиста, важно плавно управлять автомобилем, не допуская резких движений рулем.

«Резкое ускорение, поворот руля или торможение могут привести к потере контроля над автомобилем», — подчеркивает специалист.

Снизить риск дорожно-транспортных происшествий, по мнению эксперта, поможет также регулярная проверка состояния шин и стеклоочистителей. В условиях плохой видимости важно активировать противотуманные фары. Важно не забывать включать освещение в дождливую погоду. Для улучшения обзора Ворошилов рекомендует на регулярной основе обрабатывать стекла гидрофобными составами.

