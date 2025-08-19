Автоэксперт Пахомов перечислил способы подготовки автомобиля к дальней поездке

Длинное путешествие на автомобиле может обернуться неприятными сюрпризами, если заранее не проверить техническое состояние машины. Вице-председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов рекомендует перед отпуском выполнить базовые процедуры, которые помогут избежать поломок в дороге. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт советует обязательно заменить моторное масло, даже если до планового ТО еще далеко. Также стоит провести диагностику тормозной системы — при износе колодок их лучше поменять заранее. Отдельное внимание нужно уделить подвеске: изношенные элементы могут быть неопасны для городской езды, но на дальнем маршруте способны подвести в самый неподходящий момент.

Пахомов подчеркивает, что многие неисправности невозможно предугадать, но стандартная проверка ходовой части помогает выявить потенциальные проблемы. Профессиональная диагностика позволяет оценить состояние ключевых узлов автомобиля и вовремя устранить слабые места.

Главный совет эксперта — доверить подготовку автомобиля профессионалам. Мастера не только выполнят необходимые работы, но и дадут конкретные рекомендации по состоянию именно вашего авто. Это особенно важно для сложных маршрутов с плохими дорогами или большими перепадами температур.

